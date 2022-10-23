Antalya'da scooter faciası: İki lise öğrencisi hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli scooterdaki lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Antalya'da scooter faciası: İki lise öğrencisi hayatını kaybetti

'da otomobilin çarptığı scooterdaki lise öğrencileri hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Caddesi'nde meydana geldi.

Üniversite sınavına hazırlanan Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan (18), dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli scootera bindi.

Antalya'da scooter faciası: İki lise öğrencisi hayatını kaybetti - 1

Balcı'nın kullandığı scootera süratli olduğu iddia edilen Can G.'nin idaresindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Balcı ve Kayahan, yola fırladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan iki arkadaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya'da scooter faciası: İki lise öğrencisi hayatını kaybetti - 2

Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Balcı ile Kayahan'ın çocukluk arkadaşı oldukları, Balcı'nın kız arkadaşını evine götürmeye gittiği öğrenildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Bu arada otomobil sürücüsü Can G. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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