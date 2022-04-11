Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı

Haberler - DHA 11.04.2022 - 12:15 | Son Güncelleme : 11.04.2022 - 12:21
Antalya'da tur midibüsünün şarampole devrilmesiyle 7 ABD'li turist yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Akseki'nin Geriş Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Antalya'dan Kapadokya'ya giden ABD'li turistleri taşıyan Osman Furtuna'ın kullandığı midibüs, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi.
7 TURİST YARALANDI
İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 turist, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye götürüldü.
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