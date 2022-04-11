Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı

Antalya'da, içerisinde ABD'li turistlerin bulunduğu tur midibüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.

Haberler - DHA 11.04.2022 - 12:15 | Son Güncelleme : 11.04.2022 - 12:21

Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı

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'da tur midibüsünün şarampole devrilmesiyle 7 ABD'li turist yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Akseki'nin Geriş Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Antalya'dan Kapadokya'ya giden ABD'li turistleri taşıyan Osman Furtuna'ın kullandığı midibüs, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

7 TURİST YARALANDI

İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 turist, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye götürüldü. 

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