Antrenörünün tokat attığı genç kız konuştu: Ben istedim

Diyarbakır'da, Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmelerinde, antrenör O.B., müsabakayı kaybeden sporcusu İrem Palay'ya(17) tokat attı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Kayapınar ilçesindeki bir salonda Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri yapıldı.



Seçmelere katılan kız sporcu, rakibine yenilip elendi. Antrenör O.B., kazanan rakip sporcuyu tebrik etti, ardından da seyircilerin gözü önünde elenen sporcusuna tokat attı.



Geriye doğru savrulan genç kız hiçbir şey yapmadan beklerken, O.B. de minderi terk etti. O anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Genç sporcu Pala, antrenörünün kendisine attığı tokatın büyük bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını söyledi.

"TOKAT ATMASINI BEN İSTEDİM"

İrem Pala olayla ilgil şu şekilde açıklama yaptı:

"Şok etkisindeydim, maçı vermiştim. Zaten bu büyük bir komplo. Maçın hepsini değil de son 10-15 saniyesini atmışlar. Ben hiçbir şekilde antrenörümün bana şiddet gösterdiğini kabul etmiyorum. Bir tokat ki onu atmasını da ben istedim. Bu durumdan benim ailem de şikayetçi değil. Ben de şikayetçi değilim, antrenörümün arkasındayım. Zaten suçsuz da çıkacaktır. Hiçbir şekilde antrenörümün yargılanmasını istemiyorum. Sosyal medyada büyük tepkiler gördü. Hepsi bir yanlış anlaşılma” dedi.

"ALLAH RIZASI İÇİN TOKAT AT DEDİ"



İrem Pala’ya tokat atan antrenörü Orhan Baytekin de sporcusunun maçta şoka girdiğini ve tokat atmasını kendisinin istediğini ifade ederek, “Maç bitince karşı tarafın sporcusunu tebrik ettim. Ondan sonra benim sporcum geldi. Elimi ensesine attım, ‘kızım bir şeyin var mı?’ dedim. 'Yok' dedi, 'hocam Allah rızası için tokat at' dedi. Ben de tokat attım" dedi.



"HİÇBİR SPORCUMU DÖVMEDİM"



Kendisinin de o an stresli olduğunu söyleyen Baytekin, "Ben gülerek dışarıya çıktım. Onun da arkamdan geldiğini gördüm. Beraberce dışarıya çıktık. Bu karalama politikasına girdik. Ben şu ana kadar yüzlerce sporcu yetiştirdim. Hiçbir sporcumu dövmedim, hiç zarar da vermedim" diye konuştu.



"İŞİME SON VERİLDİ, MAĞDURUM"



Ailelerin de her zaman yanında olduğunu belirten antrenör, "Bu karalama politikasından dolayı mağdur durumdayım. İşime son verildi, salona girip çıkma şansım yok. Sporcularım mağdur durumda” dedi.