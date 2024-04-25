Apartman sakinlerinin pankartlı çöp isyanı

İstanbul Esenyurt’ta bir apartmanın önüne atılan çöpler, mahalleliyi isyan ettirdi.



Olay, Örnek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre mahallelinin çöplerini uzun süredir sokak üzerindeki bir binanın önüne bırakmasına tepki gösteren bina sakinleri, “İnsan olun. Çöp atmayın. Çöplük 200 metre ileride.” yazılı büyük bir pankart astı.



Pankartın asılmasının ardından mahalleli, çöplerini binanın önüne bırakmaya devam ederken binada yaşayan vatandaşlar ise çöpler sebebiyle koku oluştuğunu dile getirdi.

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