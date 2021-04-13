Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplarda son 20 günde üçüncü yangın

Arakanlı mültecilerin kaldığı Bangladeş’in Cox Bazar bölgesindeki kamplarda çıkan yangında, biri medrese olarak kullanılan 4 çadır yıkıldı.



İtfaiye ekipleri ve Arakanlı mülteciler tarafından kontrol altına alınan yangında yaralanan olmadı.



Olayla ilgili konuşan Arakanlı genç liderlerden Khin Maung, kamplarda meydana gelen yangınlardan dolayı mültecilerin güvenlikleri konusunda endişe duyduğunu belirtti.



Yürütülen soruşturmalarda, önceki yangınların nedenine ilişkin herhangi bir sonuca ulaşılamadığının altını çizen Maung, bu durumun Arakanlılar üzerinde oynanan “siyasi bir oyun” olabileceğini belirtti.

Soruşturmaların uzun sürmesine ilişkin tepkisini dile getiren Maung, “Yangına neyin sebep olduğunu ve bu kazalardan kimin sorumlu olduğunu anlamak neden bu kadar uzun sürüyor?” dedi.



Maung Bangladeşli yetkilileri meydana gelen yangınlarla ilgili kapsamlı ve tarafsız bir soruşturma başlatmaya çağırdı.



Kamplarda daha önce de çok sayıda yangın meydana gelmiş, 2 Nisan’da kampların yakınındaki bir Pazar yerinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 20’den fazla iş yeri zarar görmüştü.



Öte yandan, 22 Mart’ta Balukhali mülteci kampında çıkan yangında 28 kişi ölmüş, en az 40 kişi yaralanmış, 10 bin barınak kül olmuş ve felaketten 55 bin mülteci etkilenmişti.