Arazi kavgasında 2 kardeşini öldürdü

Düzce'de kardeşler arasında arazi paylaşımı nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ağabeyleri tarafından silahla vurulan 2 kardeş yaşamını yitirdi.

DHA 23.07.2021 - 22:48

Arazi kavgasında 2 kardeşini öldürdü

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde, arazi paylaşımı tartışması nedeniyle çıkan kavgada ağabey 2 kardeşini öldürdü.

Olay, saat 20.45 sıralarında Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyünde meydana geldi.

İddiaya göre Suat, Şaban ve İbrahim Karamahmutoğlu kardeşler arasında arazi paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Karamahmutoğlu tabanca ile kardeşlerine ateş etmeye başladı.

Şaban Karamahmutoğlu olay yerinde Suat Karamahmutoğlu ise kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

İbrahim Karamahmutoğlu olay yerinden kaçarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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