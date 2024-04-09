Ardahan-Ardanuç yolu "12 ay trafiğe açık kalsın" talebi

Ardahan'da kışın kapatılan yollar statüsünde olan Ardahan-Ardanuç kara yolu, yaklaşık 4-5 ay süreyle trafiğe kapatılıyor.

Bölge halkı, Ardahan-Ardanuç kara yolunun kışın yaklaşık 5 ay araç geçişlerine kapandığını ve bunun bölgedeki ekonomi ve turizmi olumsuz etkilediğini ifade etti.



Karayollarınca Ardahan-Ardanuç kara yolu herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması amacıyla her kış mevsiminde trafiğe kapatılıyor.



Ardahan Merkeze bağlı Bağdeşen köyü halkından Bayram Bozkurt, bu kara yolunun mevsimlik olarak ulaşıma açık tutulduğunu söyleyerek, "Bölge halkı için büyük önem arz eden Ardahan-Ardanuç yolu maalesef kış aylarında kapalı tutuluyor. Güvenli bir yol güzergahı burası. Bizim talebimiz Bülbülan Geçidi'nde bakımevinin kurulması ve yılın 12 ayı boyunca trafiğe açık tutulması gerekir. Sadece bu yolun mevsimlik olarak açık tutulması bizim için yeterli değil. Bu güzergahı Ardahan’ı Kafkaslara bağlayan Posof Türkgözü gümrük kapısı ile Çıldır Aktaş gümrük kapısını kullanan tır sürücüleri de kullanmakta. Yani her açıdan önem arz eden bu güzergahın yıl boyu açık kalmasını talep ediyoruz" dedi.