Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.08'de merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem, Kars ve Erzurum'da da hissedildi. Çok sayıda kişi evlerinden panikle dışarı çıktı.



İlk belirlemelere göre, Göle merkez ile Esenyayla ve Yağmuroğlu köylerindeki bazı evlerde çatlaklar oluştuğu öğrenildi. AFAD da henüz olumsuz bir ihbar olmadığını duyurdu.

VALİ ÖNER'DEN AÇIKLAMA

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, depremin ardından ekiplerin tarama faaliyetlerine başladığını belirterek, "Araştırıyoruz, ekipleri yönlendirdik. Tarama yapıyoruz, şu an için bize ulaşan bir olumsuzluk yok" dedi.

''BAZI EVLERDE HASAR VAR''



NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin, deprem nedeniyle ilçe merkezinde yıkım olmadığını açıkladı.

Gültekin, şiddetli bir deprem olduğunu belirterek ''Şu ana kadar yıkılan bina bilgisi gelmedi. Bazı evlerde hasar var'' diye konuştu.

İlçe merkezi ve çevre köylerde hasar tespit çalışmaları sürüyor.

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?