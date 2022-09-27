Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ardahan'ın Göle ilçesinde saat 17.08'de 5 büyüklüğünde deprem oldu. Vali Öner, "Şu an için bize ulaşan bir olumsuzluk yok" dedi. NTV yayınında konuşan Göle Belediye Başkanı Gültekin ise, ilçe merkezinde yıkım olmadığını, bazı evlerde hasar oluştuğunu belirtti.

Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ()  deprem açıklaması geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.08'de merkez üssü 'ın Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. , Kars ve Erzurum'da da hissedildi. Çok sayıda kişi evlerinden panikle dışarı çıktı.

İlk belirlemelere göre, Göle merkez ile Esenyayla ve Yağmuroğlu köylerindeki bazı evlerde çatlaklar oluştuğu öğrenildi. AFAD da henüz olumsuz bir ihbar olmadığını duyurdu.

VALİ ÖNER'DEN AÇIKLAMA

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, depremin ardından ekiplerin tarama faaliyetlerine başladığını belirterek, "Araştırıyoruz, ekipleri yönlendirdik. Tarama yapıyoruz, şu an için bize ulaşan bir olumsuzluk yok" dedi.

Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem - 1

''BAZI EVLERDE HASAR VAR''

NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin, deprem nedeniyle ilçe merkezinde yıkım olmadığını açıkladı.

Gültekin, şiddetli bir deprem olduğunu belirterek ''Şu ana kadar yıkılan bina bilgisi gelmedi. Bazı evlerde hasar var'' diye konuştu.

İlçe merkezi ve çevre köylerde hasar tespit çalışmaları sürüyor.

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?

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