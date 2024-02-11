Ardahan'da buzlanma: TIR devrildi, yol kısa süreli ulaşıma kapatıldı

Kaza, sabah saatlerinde Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkiinde yaşandı. Kent genelinde soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Ardahan-Kars kara yolunda seyir halinde olan A.S. idaresindeki TIR, soğuk hava sonucunda meydana gelen buzlanma nedeniyle Çamlıçatak mevkiinde sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Yaralanan sürücü S.A., ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından kara yolu tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı. TIR'ın kaldırılması için çalışmalar başlarken TIR'daki eşyalar başka TIR'a taşındı.
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