Ardahan’da mayısta kar sürprizi

Ardahan’da sağanak yağış yüksek yerlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Ardahan’da mayısta kar sürprizi

’da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan soğuk ve sağanak yağışlı hava, yüksek kesimlerde olarak etkisini gösterdi.

Ardahan ile Artvin’in Ardanuç ilçesini birbirine bağlayan deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yükseklikteki Bülbülan Yaylası mevkiinde etkili olan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere ve Ardahan ovasını çevreleyen dağlara yağan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, ilerlemekte güçlük yaşadı.

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