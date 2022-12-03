Ardahan’da ulaşıma kar engeli: Yollar kapandı

Ardahan’da etkili olan yoğun kar yağışı, Hanak-Damal kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Ardahan’da ulaşıma kar engeli: Yollar kapandı

Kentte yüksek kesimlerde gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, tır ve kamyonların yoğun olarak kullandığı -Posof kara yolunda etkisini sürdürüyor.

Kara yolunda ilerleyen bazı TIR'ar, Hanak ormanlık alanında bulunan sırtta ilerlemekte zorlandı.

Ardahan’da ulaşıma kar engeli: Yollar kapandı - 1

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İlerlemekte güçlük çeken bazı TIR ve kamyonların yol kenarına park etmesiyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren karayolları ekipleri, kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkılmaması uyarısında bulundu.

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