Arı saldırısından kaçan imam sulama kanalına düşüp öldü

Hatay'da arı saldırısına uğrayan imam Ali Yapıcı, su kanalına düştü. Akıntıya kapılarak kaybolan imamın cansız bedeni, kendisini kurtarmak için su kanalına giren mahalle halkı tarafından bulundu.

DHA 24.04.2021 - 15:09

Arı saldırısından kaçan imam sulama kanalına düşüp öldü

İlişkili Haberler

Kayıp hemşire Ahmet Uğur'un, 17 gün sonra cansız bedeni bulundu

Kayıp hemşire Ahmet Uğur'un, 17 gün sonra cansız bedeni bulundu

Dua etmek için gittiği aile mezarlığında kayıp oğlunun cesedini buldu

Dua etmek için gittiği aile mezarlığında kayıp oğlunun cesedini buldu

Hatay'da kaybolan imamın cansız bedeni su kanalında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karamankaşı Camii’nin 30 yıllık imamı Ali Yapıcı, su kanalının kenarında bulunan
arı kovanlarını temizlerken arıların saldırısına uğradı. Dengesini kaybeden 51 yaşındaki Yapıcı, kanala düşerek akıntıya kapıldı ve kayboldu. Durumu fark eden çevredekiler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNİ MAHALLE HALKI BULDU

Çevredeki mahalleli Yapıcı’yı kurtarmak için sulama kanalına girdi. İçerisinde göğüs hizasında su bulunan kanalda akıntıya kapılmamak için kol kola tutunarak ilerleyen 6 kişiden İsmail Kılınç’ın ayağı, Yapıcı’nın cesediyle temas etti. Yapıcı, bölgeye ulaşan AFAD ekipleri ve mahalleli tarafından sudan çıkarıldı.

Olayı haber alıp gelen yakınları, Ali Yapıcı’nın cenazesinin başına toplanarak gözyaşı döktü. Evli olan Yapıcı’nın 4 çocuğundan Mehmet Yapıcı (27), “Bırakın, babamı göreceğim” diyerek ağladı.

Ali Yapıcı’nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...