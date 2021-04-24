Arı saldırısından kaçan imam sulama kanalına düşüp öldü

Hatay'da kaybolan imamın cansız bedeni su kanalında bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Karamankaşı Camii’nin 30 yıllık imamı Ali Yapıcı, su kanalının kenarında bulunan

arı kovanlarını temizlerken arıların saldırısına uğradı. Dengesini kaybeden 51 yaşındaki Yapıcı, kanala düşerek akıntıya kapıldı ve kayboldu. Durumu fark eden çevredekiler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNİ MAHALLE HALKI BULDU

Çevredeki mahalleli Yapıcı’yı kurtarmak için sulama kanalına girdi. İçerisinde göğüs hizasında su bulunan kanalda akıntıya kapılmamak için kol kola tutunarak ilerleyen 6 kişiden İsmail Kılınç’ın ayağı, Yapıcı’nın cesediyle temas etti. Yapıcı, bölgeye ulaşan AFAD ekipleri ve mahalleli tarafından sudan çıkarıldı.



Olayı haber alıp gelen yakınları, Ali Yapıcı’nın cenazesinin başına toplanarak gözyaşı döktü. Evli olan Yapıcı’nın 4 çocuğundan Mehmet Yapıcı (27), “Bırakın, babamı göreceğim” diyerek ağladı.



Ali Yapıcı’nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.