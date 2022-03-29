Arkadaşının silahla oynarken şakağından vurduğu liseli Alp, gözlerini kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, arkadaşı silahla oynarken şakağından vurulan 16 yaşındaki lise öğrencisi görme yetisini kaybetti.



Olay, 27 Mart'ta, Paşakent Mahallesi Şehit Şener Köksal Caddesi'nde Paşaköy Evleri Sitesi’nde meydana geldi. Lise 10'uncu sınıf öğrencisi K.Y.(16) ailesinin evde olmadığını söyleyip sınıf arkadaşı Alp Kanıbir ile ikiz kardeşi Mert Kanıbir'i eve davet etti.

Evde vakit geçiren gençlerden K.Y., iddiaya göre emekli astsubay olan babasının evdeki silahıyla oynamaya başladı. Bu sırada silah ateş aldı, Alp Kanıbir şakağından vuruldu. Kanıbir, kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alp Kanıbir, buradan da Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

16 YAŞINDAKİ ARKADAŞI TUTUKLANDI

Olayın ardından K.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, arkadaşını kazayla vurduğunu söyleyen K.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'taksirle yaralamaya neden olmak' suçundan tutuklandı.



"SİLAHLA SÜREKLİ OYNUYORDU"

Olay sırasında telefon görüşmesi yaptığını söyleyen Alp Kanıbir’in ikizi Mert Kanıbir, "Böyle bir şey olacağını tahmin etmezdim. Telefonuma bakıyordum. Biriyle görüntülü konuşuyordum. Sonra silah patladı. Tek gördüğüm şey Alp'in kanlar içinde olduğuydu. Silahla oynarken oldu, daha önce de oynuyordu zaten. Bu sefer Alp'e mal oldu" dedi.



"ALP HASTANEDE, ACİL GELİN DEDİLER"



Oğlunun yaralandığını telefonda öğrendiğini söyleyen Nilgün Kanıbir ise, "Çocuklarım 'Anne, yarın sınavımız var. Dışarı çıkacağız. 2 saat sonra geleceğiz' dediler. Hava da güzel olunca izin verdim. Sonra bir telefon geldi, polis memuru 'Alp hastanede. Acil gelin' dedi" şeklinde konuştu.

"BÜYÜK İHTİMALLE GÖZLERİNİ KAYBEDECEK"

Hastaneye gittiklerinde Alp'in bilincinin kapalı olduğunu söyleyen anne, "Kurşun girmiş alnından, şakağından. Bir kaşından girmiş, öbüründen çıkmış. Bandırma Devlet Hastanesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Dünden beri buradayız. Acildeydik, bu sabah bizi servise aldılar. Biraz sonra da ameliyata girecek. Gözlerinden ameliyat olacak ama büyük ihtimalle gözlerini kaybedecek" dedi.



Nilgün Kanıbir, oğlunun üniversite hayalinin artık imkansız olduğunu söylerek gözyaşı döktü

"BİR İHMAL, BİR ÇOCUĞUN İKİ GÖZÜNE MAL OLDU"



Kurşun sağ şakağından giren Alp Kanıbir'in, yapılan kontrollerde sağ gözünün tamamen parçalandığı, sol gözünün ise görme yetisini kaybettiği belirlendi.



Oğlunun yanından ayrılmayan Nilgün Kanıbir, gözyaşlarıyla şunları söyledi:



"Oğlumun iki gözü gitti. Ve bunu hayatı boyunca taşıyacak. Ben anlamıyorum, çocukların eline bu tabancalar niye veriliyor? Niye evde tutuluyor, niye koruma altında değil? Bunlar daha 16 yaşında. Bir ihmal, bir dikkatsizlik, bir çocuğun iki gözüne mal oldu. Bir gözü zaten kapandı. İkinci gözünü de ameliyat edecekler. Ama doktorun çok umudu yok. Alnında kırıklar var. O kırıkların geçmesi biraz uzun sürebilir."



"HAYATI BOYUNCA GÖZLERİ OLMAYACAK"



Çalışkan ve sevilen bir öğrenci olan oğlunun, üniversite hayalinin artık imkansız olduğunu söyleyen Kanıbir, "Üniversitede ekonomi okumak istiyordu. Artık olmayacak. Alp, bütün öğretmenleri, arkadaşları tarafından çok sevilen bir öğrencidir" dedi.



K.Y.'nin ailesinin olayda ihmali olduğunu öne süren anne Nilgün Kanıbir, "Hiçbir şekilde hiçbir çocuğu suçlamıyorum ben. Arkadaşı da iyi bir çocuktur. Ama niçin tabancayla oynuyor, niçin silahla oynuyor? Bütün çocuklar iyi ama onları yönlendirmesi gereken biziz. Neden benim çocuğumun başına geldi? Daha 16 yaşında. Çok uzun yıllar var önünde. Hayatı boyunca gözleri olmayacak. Her türlü tedaviyi deneyeceğim, her türlü çabayı göstereceğim" ifadelerini kullandı.

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