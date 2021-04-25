Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın: 4 kişi hayatını kaybetti

Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde içerisinde hırdavat malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı. Depoda çıkan yangında yabancı uyruklu olduğu belirtilen 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

DHA 25.04.2021 - 13:10

Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın: 4 kişi hayatını kaybetti

Merkez Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan hırdavat deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı. Mahallelinin içeride çalışan kişilerin olduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Duman tahliyesi de yapılan depoda yabancı uyruklu olduğu belirtilen 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ekipleri cenazeleri depodan çıkartarak cenaze araçlarına koydu.

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