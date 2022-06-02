Arnavutköy'de park kavgası

İstanbul Arnavutköy'de araç park etme yüzünden başlayan tartışma taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Taraflardan bazılarının yaralandığı kavga dakikalarca sürdü. Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, olaya karışanlar gözaltına alındı.

Haberler - DHA 02.06.2022 - 09:37

Arnavutköy'de park kavgası

'un Arnavutköy ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde dün saat 19.30 sıralarında servis minibüsü şoförü ile komşusu arasında park etme meselesinden tartışma yaşandı.

İki komşunun tartışması bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Her iki sürücünün akrabalarının da kavgaya dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polislerin müdahalesi sonucu yatıştırılan kavga, tarafların yeniden sokağa gelmesiyle uzun süre devam etti.

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