Arnavutluk'taki depremden etkilenen Türk vatandaşları ülkeye getirildi

Sağlık Bakanlığı, Arnavutluk'taki deprem mağdurları için harekete geçti. Dıraç şehrindeki depremde yaralanan Cüneyt Kılınçpınar ambulans helikopterle İzmir'e getirildi.



42 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Cüneyt Kılınçpınar, iş için Arnavutluk'taydı. Dıraç şehrinde yeni açılan bir fabrikanın personeline, yaklaşık 10 gündür eğitim veriyordu.



Depremin ardından kardeşi Yiğit Kılınçpınar'la telefonda konuştular, daha sonra hattı kapandı.



Yakınları, büyükelçilik ve konsolosluğun yardımıyla Cüneyt Kılınçpınar'a ulaştı.



Arnavutluk'ta ilk müdahalesinin ardından İzmir'e getirilen ve 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi’nnde tedavi altına alınan Kılınçpınar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



AFAD koordinasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir uçak da tahliye edilen diğer Türk vatandaşlarını Ankara'ya getirdi.