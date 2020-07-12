Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağışa bağlı meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı.



İlçede akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağışın etkisini artırması üzerine Yusufeli Barajı şantiyesinin bulunduğu alanda heyelan meydana geldi.



Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri Artvin-Erzurum karayolunu kapattı.



Yağmur sularının yol açtığı taşkınlar baraj şantiyesine zarar verirken, karayolundaki iki tünelin giriş ve çıkışları toprak ve kaya parçalarıyla kapandı.



Heyelanın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak bölgeye araç girişine izin vermiyor.



İş makineleriyle yolun açılması için çalışma başlatıldı.