Artvin-Hopa kara yolunda heyelan: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor

VALİ ÜNSAL BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU



Artvin Valisi Cengiz Ünsal beraberindeki İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Afet Acil Durum Müdürü Kemal Şenlioğlu, Karayolları 102. Şube Şefi Hamza Eken ile bölgede incelemelerde bulundu.



Ünsal, kara yolunda devam eden heyelan nedeniyle can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 7 saattir yolun kapalı tutulduğunu ifade ederek, yolun teknik ekiplerin incelemesi sonrasında tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldığın kaydetti.



Önceliklerinin vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak olduğunu kaydeden Ünsal, trafik güvenliğini tam sağlanabilmesi için endüstriyel dağcıların gün içerisinde yamaçlarda kaya temizliği yapacağını söyledi.