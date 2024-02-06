Artvin'de iş makinesinin üzerine çığ düştü: Operatör öldü

Artvin'in Şavşat ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düşmesi sonucu yaralanan operatör, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Artvin'de iş makinesinin üzerine çığ düştü: Operatör öldü

İlçede iki gündür aralıklarla devam eden dolayısıyla Karaköy'ün yolu ulaşıma kapandı.

Köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri iş makinesi ile çalışma başlattı.

Bu sırada operatör Gökhan Yılmaz'ın (35) kullandığı iş makinesinin üzerine çığ düştü.

Artvin'de iş makinesinin üzerine çığ düştü: Operatör öldü - 1

Diğer personelin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri ile iş makineleri yönlendirildi.

Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Yılmaz'ı bulunduğu yerden çıkardı.

Artvin'de iş makinesinin üzerine çığ düştü: Operatör öldü - 2

Yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı Şavşat Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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