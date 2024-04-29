Asansör boşluğuna düşen emlakçı yaşamını yitirdi

Edirne'de inşaat halindeki apartmanın asansör boşluğuna düşen 59 yaşındaki emlakçı Lütfü Yılmaz hayatını kaybetti.

Asansör boşluğuna düşen emlakçı yaşamını yitirdi

Edirne'de Cumhuriyet Mahallesi'ndeki öğle saatlerinde apartman inşaatında iddiaya göre; müşterisine birinci kattaki daireyi gezdirdikten sonra fotoğraf çekmek isteyen emlakçı Lütfü Yılmaz, asansör boşluğuna düştü.

Yılmaz'ı arayıp, bulamayan yakınlarının ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Apartman boşluğuna düştüğü tespit edilen Yılmaz, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Yılmaz, kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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