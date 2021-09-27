Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla corona virüsten öldü

Edirne'de aşı olmadığı öğrenilen Murat Gürses (48) ile babası Demircan Gürses (78) 12 gün arayla corona virüsten hayatını kaybetti.



Edirne'de babası Demircan Gürses, annesi Firdevs Gürses ve kızı ile aynı evde yaşayan Murat Gürses, eylül ayı başında soğuk algınlığı belirtileri gösterdi. Hastanede tetkikleri yapılan ve aşı olmadığı belirtilen Gürses, iki corona virüs testi de negatif çıkınca bir süre grip olduğunu düşünüp doktora gitmedi.

Taksi şoförü Gürses, durumu ağırlaşınca Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi'ne yeniden başvurdu. Testi pozitif çıkan ve tedavisine başlanan Gürses, daha sonra yoğun bakıma alındı. 15 yaşında bir kız çocuğu babası olan Murat Gürses, 12 Eylül'de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Murat Gürses'in ardından aşı olmayan babası Demircan Gürses'te de belirtiler çıktı. Tetkikler sonucu baba Gürses'in de corona virüse yakalandığı anlaşıldı. Hastaneye kaldırılan Demircan Gürses, 24 Eylül'de hayatını kaybetti.



3 DOZ AŞI OLAN EŞİ HASTALANMADI

12 gün arayla eşi ile evladını kaybeden anne Firdevs Gürses'in ise corona virüs aşısının 3 dozunu da olduğu ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermediği belirtildi.