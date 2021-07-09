Aşılanmada iki il daha mavi kategoriye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılanma oranında mavi kategiye yükselen iki ili açıkladı.



Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Biran evvel aşınızı olun" mesajını paylaştı.

Bakan koca, aşı olma oranlarının düşük olduğu illerde vaka sayılarının arrttığını söyleyerek, "Hayat ilelebet sıkı tedbirle, hastalık bana bulaştı bulaşacak endişesiyle sürmez. Randevu alıp aşımızı olalım." dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR



Bakanlığın tablosuna göre yüzde 81,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti.



EN DÜŞÜK AŞILAMA BİTLİS’TE



Bakanlığın tablosuna göre yüzde 31,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis’i sırasıyla Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Şırnak, Bingöl ve Ağrı takip etti.

Covid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 827 bin 975 aşı uygulandı.