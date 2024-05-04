Asılsız bomba ihbarı AJet'in Ankara- Erzincan uçağını havadan geri döndürdü

Ankara- Erzincan seferini yapmakta olan AJet firmasına ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine kalkışından yaklaşık 40 dakika sonra Esenboğa Havalimanı'na geri döndü. Yolcular, kabin ekibi ve pilotlar tahliye edildikten sonra arama yapılan uçakta, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Asılsız bomba ihbarı AJet'in Ankara- Erzincan uçağını havadan geri döndürdü

AJet firmasına ait TC-JZO tescilli Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı seferini gerçekleştirmek üzere saat 23.55'te 100'ün üzerinde yolcusuyla Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

, bomba ihbarı üzerine, Yozgat semalarından geri dönerek, saat 00.35 sıralarında, kalkış yaptığı Ankara Esenboğa Havalimanı'na tekrar teker koydu.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Uçak, pilotlar tarafından aprona çekilirken, yolcular ve kabin ekibi tahliye edildi. Uçağa giren polis ve bomba imha uzmanı ekipler, uçakta arama yaptı. Ekiplerin uçakta yaptığı aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, bomba ihbarının asılsız olduğu öğrenildi.

Asılsız bomba ihbarı AJet'in Ankara- Erzincan uçağını havadan geri döndürdü - 1

Öte yandan, yolcuların bir kısmı Erzurum Havalimanı'na gitmek için bilet değişikliği yaparken, bir kısmı ise gün içerisinde Erzincan'a gitmek üzere, dinlenmeleri için otellere yönlendirildi.

Asılsız bomba ihbarıyla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kontrolden çıkan hafif ticari araç otomobile çarptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan hafif ticari araç otomobile çarptı: 2 yaralı

Maltepe'de alkollü sürücü otobüs durağına girdi

Maltepe'de alkollü sürücü otobüs durağına girdi

Bayburt'ta basit yaralama suçunda taraflar TSK'ya bağış yapma şartıyla uzlaştı

Bayburt'ta basit yaralama suçunda taraflar TSK'ya bağış yapma şartıyla uzlaştı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Pendik’te kendisini bıçak zoruyla taksiye bindiren kişiden şikayetçi olmadı

Pendik’te kendisini bıçak zoruyla taksiye bindiren kişiden şikayetçi olmadı

Bir kişiyi bıçakla yaralayıp kaçmıştı: 17 gün sonra teslim oldu

Bir kişiyi bıçakla yaralayıp kaçmıştı: 17 gün sonra teslim oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...