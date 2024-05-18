Zincirleme kazaya neden oldu | Alkollü sürücüden ilginç teklif: Polis çağırmayın

Nevşehir’de zincirleme kazaya neden olan kadın sürücü iddiaya göre, çarptığı araç sürücülerine "polis çağırmayın" teklifinde bulundu.

Zincirleme kazaya neden oldu | Alkollü sürücüden ilginç teklif: Polis çağırmayın

Kaza, gece saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Leyal kavşağında meydana geldi.

Otomobili ile 80. Yıl Bulvarı'ndan Zübeyde Hanım Caddesi'ne kontrolsüz olarak çıkan alkollü sürücü Gül S., önce Ali A.’nın kullandığı minibüse, daha sonrada Bahadır C.’nin kullandığı hafif ticari araca çarptı.

Gül S.’nin kullandığı otomobil çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrularak yol kenarında bulunan reklam panosuna çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. muayenesinde 1.35 promil alkollü çıkan kadın sürücü Gül S., çaptığı araç sürücülerinden polis çağırmamalarını rica ettiği öğrenildi.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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