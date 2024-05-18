Bulundurma ruhsatlı tabanca üzerinde çıktı: "Bu seferlik affedin" dedi

Aksaray’da bulundurma ruhsatlı tabancayla polise yakalanan sürücü adli işlemden kurtulmak için, "Bu seferlik affedin" diyerek ekiplere uzun süre dil dökerken, polis merkezine götürülmek istenen sürücü polis aracında yeri de beğenmedi.

Bulundurma ruhsatlı tabanca üzerinde çıktı: "Bu seferlik affedin" dedi

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Kültür Park Caddesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde asayiş uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine kamyoneti durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü A.G.’nin (22) aracında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arama yapan bekçi ve polis ekipleri bir adet tabanca buldu.

Bulunan tabancanın ruhsatlı olduğunu belirten A.G. cüzdanından ruhsat çıkartarak ekiplere " Bulundurma Ruhsatı" uzattı. Tabancanın ruhsatlı olduğunu, ancak taşıma değil bulundurma ruhsatı olduğunu belirleyen ekipler sürücüye bulundurma ruhsatlı tabancanın taşınamayacağını belirterek adli işlem yapmak istedi. Bu sırada işlem yapılmamasını isteyen sürücü A.G. polis ekiplerine uzun süre dil döktü.

Tabancayı yağlamak için aldığını ifade eden sürücü A.G., "Komiserim dükkandan daha yeni çıktım. Temizledim silahımı, üzerinde yağ duruyor. Dükkanda temizliyorum silahı. Çünkü yağ falan hepsi dükkanda. Komiserim yapmayın, bu seferlik affedin bir daha olmasın. Siz de haklısınız, hiç itirazım yok. Sicilime bakabilirsiniz, silaha da bakabilirsiniz. Sadece tek sıkıntım temizledim eve götürüyorum." dedi.

Uzun süre dil dökse de işlemden kurtulamayan sürücü ifadesi alınıp adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürülmek üzere polis otosuna davet edildi. Polis otosunda bindirileceği yeri beğenmeyen sürücü bu kez de yerini değiştirmek için uzun süre dil döktü. Bundan da kurtulamayan sürücü polis otosunun arkasına bindirilerek adli işlemler yapılarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü'nün yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü'nün yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Evde ek iş ilanlarına dikkat! Kimlik bilgilerini ele geçirip yasa dışı bahiste kullanan 10 kişi tutuklandı

Evde ek iş ilanlarına dikkat! Kimlik bilgilerini ele geçirip yasa dışı bahiste kullanan 10 kişi tutuklandı

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 MSB MSÜ tercih sonuçları tarihi)

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 MSB MSÜ tercih sonuçları tarihi)

Ata Emre cinayetinin ardından yine bir motokurye bıçaklandı

Ata Emre cinayetinin ardından yine bir motokurye bıçaklandı

Van'da askeri araç devrildi: 11 yaralı

Van'da askeri araç devrildi: 11 yaralı

Aksaray'da taşlı sopalı kavga: Evine sevgilisiyle giden koca hastanelik oldu

Aksaray'da taşlı sopalı kavga: Evine sevgilisiyle giden koca hastanelik oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...