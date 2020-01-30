Askeri kargo uçağı Çin'den tahliye için hazır

Sağlık Bakanlığı, Çin'in Wuhan şehrinde mahsur kalan 35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşını Türkiye'ye getirmek için hazırlıklarını tamamladı.



Tahliye için hazırlanan askeri kargo uçağı, Kayseri'den Etimesgut Askeri Havaalanı'na geldi.



Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından kalkan, Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı, Sağlık Bakanlığınca planlanan büyük tahliye operasyonu kapsamında, sağlık ekiplerini ve ekipmanı aldıktan sonra Çin'e hareket edecek.

Ancak uçuş için Çin'den istenen hava sahası kullanım izni henüz verilmedi. Bu nedenle uçuşun gece saatlerine ya da yarına kalabileceği bildirildi.

Ambulans uçak, salgının yaşandığı Wuhan'da yaşayan ve Türkiye'ye dönme taleplerini ileten vatandaşları, sağlık ekipleri ve enfeksiyon uzmanları eşliğinde Türkiye'ye getirecek.

EN UZAK PİSTE İNİŞ, ACİL NAKİL



Uçak mürettebatı ve yolcular özel kıyafetler giyecek. Uçuş sırasında da sağlık takibi yapılacak, enfeksiyon bulgusu gelişen olursa uçak içi enfeksiyon bulaşıcı hastalık önlemleri alınacak. Uçak iniş alanında mümkün olan en uzak piste inecek, minimum yer personeli ile hizmet verilecek. Uçağın yer hizmetleri sağlandıktan sonra kapı açılması öncesinde kapı açılmasından sorumlu personel hariç diğer tüm yer personeli uçaktan uzaklaşacak. Yolcular, kimseyle temas etmeden nakil aracına alınacaklar. Pilotlar için de özel tahliye yöntemi uygulanacak. Uçak da “2019-nCoV Rehberi"ne uygun olarak temizlenecek.

14 GÜN KARANTİNA



Özel donanımlı ambulanslarla alınacak olan uçuş ve sağlık ekibi ile Çin'den getirilen vatandaşlar, 14 gün boyunca karantina altında olacaklar hastaneye götürülecekler. Bu kişiler, diğer hastalarla temasın olmadığı, şifreyle girilen özel bir bölümdeki odalara yerleştirilecek. Odaların kapıları ve camlar sürekli kapalı tutulacak.

