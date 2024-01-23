Askerlik yerleri nasıl öğrenilir? e-Devlet sınıflandırma sonucu sorgulama

Bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasına kısa bir süre kala gözler e-Devlet ekranına çevrildi. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler, MSB (Milli Savunma Bakanlığı) tarafınan belirtilen tarihte askerlik yerleri bilgini öğrenebilecekler. Peki, askerlik yerleri nasıl öğrenilir? İşte e-Devlet sınıflandırma sonucu sorgulama sürecine ilişkin ayrıntılar...

Askerlik yerleri nasıl öğrenilir? e-Devlet sınıflandırma sonucu sorgulama

2024 yılında statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

Askerlik yerleri nasıl öğrenilir? e-Devlet sınıflandırma sonucu sorgulama - 1

ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

www.turkiye.gov.tr sayfasındaki ''Kurumlar'' başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Askerlik yerleri nasıl öğrenilir? e-Devlet sınıflandırma sonucu sorgulama - 2

Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşınıza çıkan linke tıklayın.

"Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıkladıktan sonra askerlik yerleri bilgisini öğrenebilirsiniz.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA SAYFASI

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