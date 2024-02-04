Astronot Alper Gezeravcı'nın dönüşü ikinci kez ertelendi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu ikinci kez ertelendi. Açıklama SpaceX'ten geldi.

Astronot Alper Gezeravcı'nın dönüşü ikinci kez ertelendi

Dragon kapsülünün iniş yapacağı Florida açıklarında hava koşullarının güvenli bir dönüş için elverişsiz olduğu kaydedildi.

Kapsülün Dünya'ya doğru yolculuğuna başlayacağı yeni tarih en erken 6 Şubat Salı günü olarak belirlendi.

SpaceX, ekibin İstasyonu'ndan ayrılışına ilişkin hava koşullarını gözlemlemeye devam edecek.

Salı günü koşulların uygun olduğuna karar verilirse Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot eve doğru yaklaşık 20 saatlik dönüş yolculuklarına başlayacak.

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