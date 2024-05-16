SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: MİT, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki PKK/KCK'li teröristler Ahmet Bayar ile Ahmed İbrahim El Ahmed'i, Irak'ın Hakurk bölgesindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! PKK/KCK mensupları Tufan Koçer kod Ahmet Bayar ile Mervan Zerevan kod Ahmed İbrahim El Ahmed, MİT’in Irak/Hakurk’ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin Hakurk’taki Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine sızmaları için talimat aldıkları MİT tarafından tespit edildi. Bunun üzerine teröristlere yönelik araştırmalar derinleştirildi.

Örgüt yöneticilerinin eylem talimatından yirmi dört saat sonra eylem hazırlığındaki iki terörist etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi - 1

Ahmet Bayar ve Ahmed İbrahim El Ahmed kimdir?

Tufan Koçer kod adlı Ahmet Bayar, örgütün kırsal kadrolarına 2012 yılında katıldı. Uzun süre Suriye’de faaliyet gösteren Ahmet Bayar, bu bölgede sözde sorumlu seviyeye yükseldikten sonra Avaşin bölgesine geçti. Dönem içerisinde ’ye karşı eylemsel faaliyetlerde yer aldı. 2018 yılından sonra Hakurk bölgesine geçiş yaptı.

Mervan Zerevan kod Ahmed İbrahim EL AHMED, örgütün kırsal kadrolarına 2014 yılında Suriye/Halep’ten katıldı. Katılım yapması akabinde Kandil’de birçok eğitime tabi tutulan terörist saldırı-sabotaj-suikast üzerine uzmanlaşma eğitimleri aldı. Son olarak 2017’de Hakurk bölgesine geçti.

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