SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! PKK/KCK mensupları Tufan Koçer kod Ahmet Bayar ile Mervan Zerevan kod Ahmed İbrahim El Ahmed, MİT’in Irak/Hakurk’ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin Hakurk’taki Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine sızmaları için talimat aldıkları MİT tarafından tespit edildi. Bunun üzerine teröristlere yönelik araştırmalar derinleştirildi.

Örgüt yöneticilerinin eylem talimatından yirmi dört saat sonra eylem hazırlığındaki iki terörist etkisiz hale getirildi.