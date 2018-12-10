Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine yönelik atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bugünkü sayıda yer alan Cumhurbaşkanı kararında, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine Fecir Alptekin’in atandığı bildirildi.
Söz konusu atama Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21. maddesi gereğince gerçekleştirildi.
Atama kararı Resmi Gazete’de
Anadolu AjansıTürkiye
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine Fecir Alptekin atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine yönelik atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bugünkü sayıda yer alan Cumhurbaşkanı kararında, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine Fecir Alptekin’in atandığı bildirildi.