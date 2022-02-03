Atatürk Anıtı'na halat bağlayan 2 şüpheliye gözaltı

Samsun'da Atatürk Anıtı'na halat bağladığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 08.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre 2 şüpheli, araçla geldikleri parkta Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı.

ÇEVREDEKİLER TEPKİ GÖSTERİNCE KAÇTILAR

Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine şüpheliler, ipi olay yerinde bırakarak kaçtı.

İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit edip, çalışma başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Ekipler, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



VALİLİK: BU SAYGISIZLIK KABUL EDİLEMEZ



Samsun Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ise "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadele yolunda ilk adımı attığı şehrimizin simgesi haline gelmiş olan Atatürk Anıtı'na (Onur Anıtı) yapılan bu saygısızlığı asla kabul etmiyoruz" denildi.