Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nerede ve nasıl gidilir? (Atatürk Havalimanı toplu taşıma hatları)

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitingi nedeniyle vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhur İttifakı destekçileri, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin nerede olduğunu ve toplu taşıma ile bu bölgeye nasıl gidileceğini merak ediyor. Peki, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nerede ve nasıl gidilir?

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nerede ve nasıl gidilir? (Atatürk Havalimanı toplu taşıma hatları)

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl gidileceği, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı ortak katılımıyla yapılacak miting öncesinde sorgulanıyor. Saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak olan Cumhur İttifakı İstanbul mitingi için toplu taşıma seferleri belli oldu. Peki, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nerede ve nasıl gidilir?

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ MİTİNG ALANINA NASIL GİDİLİR?

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden geçen İETT otobüs hatları;

72T Yeşilköy - Taksim

94Y Yeşilpınar - Bakırköy

98H Metrokent - Bakırköy

98S K.S.S Hastanesi – Bakırköy

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın istasyonu;

Marmaray (Ataköy-Pendik), Marmaray (Halkalı-Gebze)

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın metro durağı; M1A.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın minibüs hattı

A-04 ve A-31 Minibüsleri

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nerede ve nasıl gidilir? (Atatürk Havalimanı toplu taşıma hatları) - 1

"YÜZYILIN MİTİNGİ" İÇİN REHBERİ

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Yüzyılın Mitingi" hedefiyle gerçekleştirilecek Büyük İstanbul Mitingi için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Milyonlara ev sahipliği yapması beklenen miting için vatandaşların alana rahatlıkla erişebilmesi adına ulaşım rehberi yayımlandı.

Bu kapsamda, 7 Mayıs Pazar günü düzenlenecek miting için 39 ilçeden 10 bin otobüs hareket edecek. Her ilçede otobüsler, ilçe başkanlıklarının belirlediği noktalardan kalkacak.

Alana Marmaray ile gelmek isteyenler Yeşilyurt-Yeşilköy durağında inecek. Buradan miting alanına kısa aralıklarla sık sık ücretsiz ring seferleri yapılacak.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Hattı'nı tercih edecek olanlar, G-1 ve G-2 kapılarından yaya olarak miting alanına ulaşabilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...