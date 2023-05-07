Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nerede ve nasıl gidilir? (Atatürk Havalimanı toplu taşıma hatları)

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl gidileceği, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı ortak katılımıyla yapılacak miting öncesinde sorgulanıyor. Saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak olan Cumhur İttifakı İstanbul mitingi için toplu taşıma seferleri belli oldu. Peki, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nerede ve nasıl gidilir?
ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ MİTİNG ALANINA NASIL GİDİLİR?
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden geçen İETT otobüs hatları;
72T Yeşilköy - Taksim
94Y Yeşilpınar - Bakırköy
98H Metrokent - Bakırköy
98S K.S.S Hastanesi – Bakırköy
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın Marmaray istasyonu;
Marmaray (Ataköy-Pendik), Marmaray (Halkalı-Gebze)
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın metro durağı; M1A.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın minibüs hattı
A-04 ve A-31 Minibüsleri
"YÜZYILIN MİTİNGİ" İÇİN ULAŞIM REHBERİ
İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Yüzyılın Mitingi" hedefiyle gerçekleştirilecek Büyük İstanbul Mitingi için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Milyonlara ev sahipliği yapması beklenen miting için vatandaşların alana rahatlıkla erişebilmesi adına ulaşım rehberi yayımlandı.
Bu kapsamda, 7 Mayıs Pazar günü düzenlenecek miting için 39 ilçeden 10 bin otobüs hareket edecek. Her ilçede otobüsler, ilçe başkanlıklarının belirlediği noktalardan kalkacak.
Alana Marmaray ile gelmek isteyenler Yeşilyurt-Yeşilköy durağında inecek. Buradan miting alanına kısa aralıklarla sık sık ücretsiz ring seferleri yapılacak.
Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nı tercih edecek olanlar, G-1 ve G-2 kapılarından yaya olarak miting alanına ulaşabilecek.