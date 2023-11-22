Ateş Ünal Erzen Kimdir? İşte Ateş Ünal Erzen'in biyografisi

Hilmi Ateş Ünal Erzen hayatını kaybetti. Türk iş ve siyaset hayatının tanınan isimlerinden Hilmi Ateş Ünal Erzen, 2004 ve 2014 yılları arasında Bakırköy Belediye Başkanlığı yapmıştı. İşte, Ateş Ünal Erzen'in biyografisi...



ATEŞ ÜNAL ERZEN KİMDİR?



Hilmi Ateş Ünal Erzen 16 Aralık 1944 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.



Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra İsviçre Neuchatel Üniversitesi Hukuk ve Ekonomik Bilimler Fakültesini bitirdi.



1973 yılında Renault-Mais'de çalışmaya başladı, çeşitli bölümlerde görev yaptıktan sonra 30 Nisan 1985 tarihinde Ordu Yardımlaşma Kurumu Kuruluşlarından OMSAN'ın Genel Müdürü olarak atanmıştır.



1 Ocak 1988 tarihinden itibaren ise Renault-Mais'e Genel Müdür olarak atanmıştır.



BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI



2004 yerel seçimlerinde CHP'den Bakırköy Belediye Başkanı seçildi.



2009 yıllarında yapılan yerel seçimlerde yeniden Bakırköy Belediye Başkanı seçildi.



2019 yerel seçimlerinde Bakırköy Belediye Başkanlığı için İYİ Parti'den aday oldu.



GALATASARAY'DA DA GÖREV ALDI



Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra İsviçre Neuchatel Üniversitesi’nde Hukuk ve Ekonomik Bilimler Fakültesi’ni bitiren Hilmi Ateş Ünal Erzen, 1994 ve 2000 yılları arasında Galatasaray'da Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla hizmette bulundu.



Aynı zamanda Galatasaray Sportif A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği, Galatasaray Pazarlama A.Ş.’de Genel Müdürlük ve Galatasaray Eğitim Vakfı’nda Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.



