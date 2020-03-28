Ateşi yüksek çıkanlar şehirler arası seyahat edemeyecek (Corona virüs önlemleri)

Şehirler arası seyahat edecek vatandaşlar, kent giriş-çıkışlardaki sağlık kontrol noktalarında denetlenecek.

Anadolu Ajansı 28.03.2020 - 15:38 | Son Güncelleme : 28.03.2020 - 15:51

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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de can alan Corona virüse karşı önlemler alınmaya devam ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılacak şehirler arası otobüs seferlerinde yer almak için izin alan yolcular ile özel araçlarıyla seyahat edecek vatandaşlar için şehir giriş ve çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak.

Kontrol noktalarında seyahat nedenleri ve güzergahları sorulacak vatandaşların vücut ateşleri ölçülecek, yüksek ateşli olanlar 14 gün karantinaya alınacak.

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