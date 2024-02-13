ATM’nin kablolarını çalan zanlı yakalandı

Yeşilyurt ilçesinde bölgede bulunan bir alışveriş merkezine ait otoparkta bulunan ATM’nin alarmının çalması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptıkları incelemede ATM’ye ait kabloların kesilerek çalındığını belirledi.
Olayın zanlısının yakalanması için çalışma başlatan ekipler kimliği belirlenen T.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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