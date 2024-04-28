Kayseri'de Suriyeli iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi, Cevizdere Sokak'ta meydana geldi.

Suriyeli iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Rıdvan Ahmed (20) ve Muhammed Elheyyeni (15) yaralanırken, olaya karışan şüpheliler ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.