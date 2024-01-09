AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme (final) sınavı 06-07 Ocak 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirildi. Sınavlar, sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda geride kaldı. Şimdi ise değerlendirme işlemi ve sonuçlar gündemde.



AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Bitirme (final) sınav sonucuna ait harf notları 16 Ocak 2024 tarihinde aksis.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacak.



AUZEF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?



Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.



Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.