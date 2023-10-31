AUZEF sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2023-2024 dönemi AUZEF sınav takvimi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte ara sınav tarihleri de belli oldu. AUZEF ara sınavları 11 Kasım - 12 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 23 Aralık - 24 Aralık 2023 tarihlerinde,



Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 03 Şubat -04 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.

