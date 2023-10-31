AUZEF sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2023-2024 dönemi AUZEF sınav takvimi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte ara sınav tarihleri de belli oldu. AUZEF ara sınavları 11 Kasım - 12 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 23 Aralık - 24 Aralık 2023 tarihlerinde,
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 03 Şubat -04 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.
AUZEF SINAV YERLERİ GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
AUZEF sınav giriş yerleri belgesi henüz yayımlanmadı. AUZEF Ara Dönem (Vize) sınav giriş belgelerinin kasım ayının ilk haftası içerisinde paylaşılması bekleniyor.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresi ile web sayfası (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinden AUZEF vize sınavı giriş belgeleri yayımlanacak.
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