İstanbul'un Avcılar ilçesinde, 29 Ağustos Perşembe günü 15 yaşındaki Nazar Gül, 3 arkadaşı ile birlikte evine doğru yürürken, arkadan aracıyla gelen kuzeni L.G. (22) hızla gençlerin yanından geçmeye çalıştı.
Bir anda aracın sesini duyan gençler yolun kenarına çıkarken, Nazar Gül ise panikle aracın olduğu yöne doğru koştu.
L.G.’nin kullandığı araç, lise öğrencisi Nazar Gül’e çarptı. Ağır yaralanan genç kız olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra adliyeye sevk edilen alkollü sürücü L.G. tutuklandı. Hayatını kaybeden genç kız, Esenyurt'ta toprağa verildi.
İki ailenin yıkıldığı olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Avcılar'da feci olay: Alkollü sürücü kuzenine çarptı
İHA, NTV HaberTürkiye
İstanbul Avcılar'da 22 yaşındaki alkollü sürücü, yolda arkadaşlarıyla evine yürüyen 15 yaşındaki kuzenine çarparak ölümüne neden oldu.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde, 29 Ağustos Perşembe günü 15 yaşındaki Nazar Gül, 3 arkadaşı ile birlikte evine doğru yürürken, arkadan aracıyla gelen kuzeni L.G. (22) hızla gençlerin yanından geçmeye çalıştı.