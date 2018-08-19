Son dakika haberi! Şüpheli paket ihbarı nedeniyle çift yönlü kapatılan Avrasya Tüneli, incelemelerin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Avrasya Tüneli’nde şüpheli motosiklet alarmı yaşandı. Edinilen bilgiye ve iddialara göre; Tünel içerisinde benzini biten bir motosiklet, sürücüsü tarafından burada bırakılınca polis ekipleri harekete geçti. Şüpheli görülen motosiklet üzerinde incelme yapmak üzere uzman ekipler sevk edilirken Tünel çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Olay yerine gelen ekipler şüpheli motosiklet üzerinde incelemelerde bulundu.

Motosiklette şüpheli bir unsura rastlanmazken bir süre sonra motosiklet sürücüsünün de olay yerine geldiği ve benzininin bittiğini söylediği öğrenildi.

Ekiplerin incelemelerinin tamamlanmasının ardından Avrasya Tüneli yeniden trafiğe açıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği'nce Twitter'den yapılan açıklamada, "Avrasya Tüneli'nde teknik ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşılmış ve trafik akışı yeniden başlatılmıştır." denildi.



Valilikçe daha önce yapılan açıklamada, şüpheli paket ihbarı nedeniyle kontrol amaçlı ve tedbiren tünelde trafik akışının çift yönlü durdurulduğu bildirilmişti.

