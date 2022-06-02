Avrupa Parlamentosundan Rus şirket temsilcilerine yasak

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Rus şirketlerinin temsilcilerine uygulanacak yasağa dair açıklamada bulundu.

Metsola, "Şu andan itibaren geçerli olmak üzere Rus şirketlerinin temsilcilerinin AP binalarına girişine izin verilmeyecektir." ifadesini kullandı.



Metsola, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili propagandasını, yanlış ve zehirli söylemini yaymasına izin vermemeliyiz. Otokratlara karşı birlik içinde ve güçlü durmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya saldırısı sonrasında Rusya'ya çok sayıda siyasi, ticari ve mali yaptırım uygulamaya başlamıştı.



AB kurumu olan Avrupa Parlamentosu'nda Rusya'ya yaptırımların artırılması için çok sayıda siyasi grup ve milletvekili açıklama yapmıştı.



Şirket temsilcileri, AP milletvekilleriyle görüşerek lobi faaliyetlerinde bulunabiliyor.