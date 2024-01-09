Avukatlardan Can Atalay protestosu

İstanbul Adliyesi içinde toplanan avukatlar, Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ikinci kez hak ihlali kararı vermesinin ardından tahliye edilmemesine ilişkin basın açıklaması yaptı. İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Yargıtay 3. Ceza Dairesi başkan ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Avukatlardan Can Atalay protestosu

Barosu ve 12 il barosuna bağlı bazı avukatlar, Hatay Milletvekili Can Atalay'ın AYM'nin 2. kez hak ihlali kararının ardından tahliye edilmemesine ilişkin İstanbul Adliyesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Barolar Birliği Başkanı Avukat Erinç Sağkan da açıklamaya katıldı. Açıklamayı İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç yaptı.

Avukatlardan Can Atalay protestosu - 1

"Yargıtay'ın kararı temel hak ve özgürlükleri hiçe sayan bir karardır." diyen Saraç, Yargıtay 3. Ceza Dairesi başkan ve üyeleri hakkında 3 bin 593 avukatın imzasıyla suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

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