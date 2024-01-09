Avukatlardan Can Atalay protestosu

İstanbul Barosu ve 12 il barosuna bağlı bazı avukatlar, Hatay Milletvekili Can Atalay'ın AYM'nin 2. kez hak ihlali kararının ardından tahliye edilmemesine ilişkin İstanbul Adliyesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Erinç Sağkan da açıklamaya katıldı. Açıklamayı İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç yaptı.

