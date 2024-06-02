Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Bolu’da D-100 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, orta refüje çarparak ters döndü. Meydana gelen kazada sürücünün burnu bile kanamadı.

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Kaza, D-100 kara yolu Abant Kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden ve işe gittiği öğrenilen Rıdvan Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil, orta refüje çarparak ters döndü. Çevredeki diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilden, sürücü kendi imkanlarıyla çıktı. Burnu bile kanamayan sürücü, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek sağlık ekiplerinin tedavisini reddetti.

Kazada tepetaklak olan otomobil büyük çapta hasar aldı.

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