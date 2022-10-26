Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'den görülecek mi? (2022 tam ay tutulması)

Ay tutulması ne zaman? sorusunun yanıtı, gök olaylarını yakından takip etmeyi seven birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. 25 Ekim'de gerçekleşen güneş tutulmasının akabinde, tam ay tutulmasının ne zaman, hangi gün gerçekleşeceği merak ediliyor. Peki, ay tutulması ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'den görülecek mi?

Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'den görülecek mi? (2022 tam ay tutulması)

Ay tutulması için tarih araştırmaları başladı. 2022 gök olayları takvimine göre ay, evresine geçecek ve tam ay tutulması kasım ayında gerçekleşecek. Gök olaylarını takip etmeye seven vatandaşlar ise bu büyülü olayın ne zaman, hangi gün olacağını ve 'den izlenip izlenemeyeceğini araştırıyor. İşte ayrıntılar.

NE ZAMAN?

2022 gök olayları takvimi sonrasında ay tutulmasının ne zaman gerçekleşeceği belli oldu.

Buna göre; 2022 yılının ikinci ay tutulması 8 Kasım'da öğleden sonra Türkiye saati ile 14.00'te meydana gelecek.

Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'den görülecek mi? (2022 tam ay tutulması) - 1

﻿AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Kasım ayında gerçekleşecek ay tutulması Avrupa, Afrika ve Asya'dan gözlenebilecek. Ancak tutulma Türkiye'de gündüz saatine denk geldiği ve hava aydınlık olacağı için görülemeyecek.

AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir.

Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür. Güneş, karşı düğüm noktasında veya ona yakın olmalıdır. Bu şartlar altında Dünya'nın gölgesi Ay'a düşer.

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