Ayasofya'nın yeni kedisi Seymen

Korkmaz, Kılıç’ın çok güzel, mavi-yeşil gözlü ve uzun tüylü bir kedi olduğunu dile getirerek, "Torunu Seymen kedi evimizin en iri kıyım kedisi. Irk standartlarını en yüksek derecede taşıyan bir kedi. Buradaki bakıcısıyla irtibatta oluyoruz. Herhangi bir sorununda temasa geçiyoruz. Ben yardımcı oluyorum. Ayrıca maması, kumu ve diğer ihtiyaçlarını biz temin ediyoruz. Onlar bittikçe ben alıp gelirim." ifadelerini kullandı.



Seymen daha sonra Uluslararası Şecere ve Soy Ağacı Belgesi ve pasaportuyla, Ayasofya Külliyesi biriminden Selman Saygılı'ya teslim edildi.



Saygılı, Ayasofya’da başka kedilerin de olduğuna işaret ederek, "Göz bebeğimiz Ayasofya’ya baktığımız gibi bakacağız." dedi.



Yuvasına bırakılan Seymen’e, camiyi ziyaret eden çocuklar yoğun ilgi gösterdi.



Öte yandan, 24 Temmuz 2022 doğumlu Seymen’in şeceresinde annesi Cankız ve babası Cankat’ın kayıtlı olduğu, birinci, ikinci ve üçüncü kuşak büyükanne ve büyükbabalarının arasında Kılıç'ın adının da yer aldığı görüldü.



"AYASOFYA'YI ZİYARET EDENLER BİZİM MUHTEŞEM KEDİMİZİ DE GÖRECEK"



Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de Ankara'da yapılan uğurlamada, 2020'de Ayasofya-i Kebir Camii açıldığında, tesislerinden Kılıç isimli kediyi yolladıklarını hatırlattı.



Kılıç'ın yaklaşık 1,5 yıl Ayasofya'da yaşadığını, oraya gelen ziyaretçilerin Kılıç'ı, onun da ziyaretçileri sevdiğini ifade eden Çetin, şunları kaydetti:



"Fakat bir süre sonra Kılıç kayboldu, bulamadık. Şimdi de onun üçüncü kuşak torunu olan Seymen isimli kedimizi Ayasofya'ya yolluyoruz. Bu sefer yanında şeceresi ve pasaportu da olacak. Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı mikroçip sistemini de kullandık. Kaybolma ve çalınma riskine karşı Seymen'imiz daha güvende olacak. Ayasofya herkesin göz bebeği. Ankara kedisi de Ankara'nın göz bebeği. İkisinin bir arada olması bizi inanılmaz derecede mutlu ediyor. Ayasofya'yı ziyaret edenler bizim muhteşem Ankara kedimizi de görmüş olacak."