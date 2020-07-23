Ayasofya'ya müezzin olarak atanan İbrahim Çoban kimdir?

Ayasofya Cami'de kılınacak ilk cuma namazı için hazırlıklar sürüyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camiisi'ne atıyoruz" açıklamasında bulundu.



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camisi'ne Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak atandığını açıkladı.



Müezzin olarak da Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Rıdvan Akbaş, Alpcan Çelik görevlendirildi.

AYASOFYA'DA MÜEZZİN OLAN İBRAHİM ÇOBAN KİMDİR?

Diyanet İşleri'nin yaptığı atamayla Ayasofya Cami'ye müezzin olarak atanan İbrahim Çoban daha önce Sultan Ahmet Cami'de aynı görevi üstleniyordu.