Ayasofya'ya müezzin olarak atanan İbrahim Çoban kimdir?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya'ya 3 imam, 5 müezzin ataması yapıldığını açıkladı. Ayasofya'ya atanan beş müezzinden biri de İbrahim Çoban. Peki, İbrahim Çoban kimdir?

ntv.com.tr 23.07.2020 - 15:30 | Son Güncelleme : 23.07.2020 - 15:43

Ayasofya'ya müezzin olarak atanan İbrahim Çoban kimdir?

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SON DAKİKA HABERİ: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya'ya 3 imam, 5 müezzin ataması yapıldı

Ayasofya'ya müezzin olarak atanan Mehmet Hadi Duran kimdir?

Ayasofya'ya müezzin olarak atanan Mehmet Hadi Duran kimdir?

Ayasofya Cami'de kılınacak ilk cuma namazı için hazırlıklar sürüyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camiisi'ne atıyoruz" açıklamasında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camisi'ne Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak atandığını açıkladı.

Müezzin olarak da Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Rıdvan Akbaş, Alpcan Çelik görevlendirildi.

AYASOFYA'DA MÜEZZİN OLAN İBRAHİM ÇOBAN KİMDİR?

Diyanet İşleri'nin yaptığı atamayla Ayasofya Cami'ye müezzin olarak atanan İbrahim Çoban daha önce Sultan Ahmet Cami'de aynı görevi üstleniyordu.

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