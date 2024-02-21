Aydın’da balkondan düşen adam öldü

Aydın’da bir kişi balkondan düşme sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, Efeler ilçesine bağlı Orta Mahalle’de gece saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın beşinci katındaki balkondan ismi öğrenilemeyen bir kişinin düştüğünü görenler 112 Acil yardım hattına ihbarda bulundu.
Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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