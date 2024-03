Aydın'ın Nazilli ilçesi Yeni Sanayi Mahallesi 549 Sokak'ta Seyhan Can (19) ile oto boyacılığı yapan M.E. ve babası S.E. arasında alacak meselesi kaynaklı tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen ve karşılıklı bıçak kullanılan olayda 3 kişi yaralandı.



Göğsünden yaralanan Seyhan Can, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Hafif yaralanan M.E. ve S.E. ise hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.



