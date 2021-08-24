Aydın'da orman yangını

Tekeler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Aydın Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Karpuzlu Belediyesine ait ekipler yangına müdahale etti.



Mahalle sakinleri de kazma ve küreklerle ekiplere destek verdi.



Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.



Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına 4 helikopter ile havadan, karadan da arazözlerle müdahale edildiğini belirterek, "Bugün 17.00'de çıkan yangına hem havadan hem karadan müdahale edildi. Şu anda kontrol altına alınma aşamasında. Arkadaşlarımız çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Yaklaşık 50 hektarlık alan zarar gördü. Temennimiz en kısa sürede kontrol altına alınmak." ifadelerini kullandı.



