Aydın'da özel kreşte çocuklara şiddet

Aydın'ın Efeler ilçesinde özel bir kreşte, yaklaşık 4 ay önce grup sorumlusu olarak çalıştığı öğrenilen öğretmen A.Ç. ve çocuk bakıcısı B.G.'nin, çocuklara sert davranışlarda bulunarak şiddet uyguladığı iddia edildi.
EVDE OYUN OYNARKEN ŞİDDET GÖRDÜKLERİ ORTAYA ÇIKTI
Kreşe bırakılan çocukların evde oyun oynarken farklı davranışlar sergilemesi üzerine aileler durumdan şüphelendi.
Aileler çocukları ile pedagog eşliğinde görüştüklerinde, çocukların kreşteki görevlilerin uygun olmayan davranışlarını ailelerine anlattı.
AİLELER ŞİKAYETÇİ OLDU
Bunun üzerine aileler kreş hakkında savcılığa giderek sorumlular hakkında şikayetçi oldu.
ÇOCUKLARA UYGULANAN ŞİDDET GÜVENLİK KAMERASINDA
Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde kreş görevlilerinin ortak alanda çocukları eliyle iterek yere düşürdükleri, uygunsuz ve sert davranışlarda bulundukları görülüyor.
114 BİN TL PARA CEZASI
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün, konuyla ilgili olarak yaptığı incelemelerde gerçekleştirilen sert tutum ve davranışları kamera kaydı ile tespit ederek, kuruma yaklaşık 114 bin TL cezai yaptırım uyguladığı öğrenildi.
KREŞTEN AÇIKLAMA: SORUMLU KİŞİLERİN İLİŞİĞİ KESİLDİ
Olayın duyulmasının ardından kreşin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yaşanan olay yüzünden üzgün olunduğu ve sorumlu kişilerin kreşle ilişiğinin kesildiği öğrenildi.
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