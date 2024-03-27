Aydın'da özel kreşte çocuklara şiddet

AİLELER ŞİKAYETÇİ OLDU

Bunun üzerine aileler kreş hakkında savcılığa giderek sorumlular hakkında şikayetçi oldu.

ÇOCUKLARA UYGULANAN ŞİDDET GÜVENLİK KAMERASINDA



Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde kreş görevlilerinin ortak alanda çocukları eliyle iterek yere düşürdükleri, uygunsuz ve sert davranışlarda bulundukları görülüyor.



114 BİN TL PARA CEZASI



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün, konuyla ilgili olarak yaptığı incelemelerde gerçekleştirilen sert tutum ve davranışları kamera kaydı ile tespit ederek, kuruma yaklaşık 114 bin TL cezai yaptırım uyguladığı öğrenildi.

